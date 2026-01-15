Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Crans-Montana, la sciacallata dei Moretti sulla ragazza col casco

di
Libero logo
giovedì 15 gennaio 2026
Crans-Montana, la sciacallata dei Moretti sulla ragazza col casco

2' di lettura

Cyane Panine, la cameriera morta nel rogo di Crans-Montana la notte di Capodanno, non sarebbe ''salita sulle spalle del collega di sua spontanea volontà'', come ha dichiarato la titolare del bar Le Constellation Jessica Moretti agli inquirenti. Ma sarebbe stata proprio lei, secondo varie testimonianze raccolte dai media svizzeri, a chiedere ai suoi camerieri di prestarsi a questo ''spettacolo'' e di portare così ai tavoli le bottiglie di champagne al quale erano legati dispositivi pirotecnici. "Abbiamo testimonianze dei parenti di Cyane che hanno confermato che i camerieri avevano l'abitudine di mettere in scena questo spettacolo e che le cameriere a volte salivano sulle loro spalle", ha dichiarato Sophie Haenni, avvocato della famiglia della vittima francese di 24 anni. "Un'amica intima di Cyane era molto spesso a Crans-Montana - racconta l'avvocato -. E sentiva spesso la signora Moretti chiedere a Cyane di fare questo o quello, perché in realtà tutto veniva dai dirigenti. I dipendenti non prendevano iniziativa". Insomma, i Moretti cercherebbero di scaricare la responsabilità su Cyane.

Un ex dipendente del Constellation, contattato da Rts, ha conferma questa pratica. "A Le Constellation organizzavano uno spettacolo, portando le cameriere sulle spalle" e "la proprietaria, Jessica, mi suggerì di fare lo stesso", racconta a condizione di anonimato. La stessa scena, afferma, si ripeteva ogni sabato. "Per questo spettacolo, i proprietari ci incoraggiavano a portare le cameriere sulle spalle con i bengala per invogliare altri clienti. Il fatto che portassimo le cameriere sulle spalle significava che eravamo molto vicini al soffitto. Ed è per questo che in seguito ho smesso di farlo", spiega il cameriere.

Crans-Montana, l'urlo choc di Jessica Moretti: "Sveglia! Servono 100.000 franchi!"

La notte di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana, la polizia criminale di Zurigo ha ricostruito che l&#...

Gli avvocati dei Moretti, contattati da Rts, hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni in merito. Ma alla polizia vallesana il primo gennaio Jessica Moretti aveva dichiarato: "Riconosco Cyane nella foto. È effettivamente sulle spalle di qualcuno. L'ha fatto di sua spontanea volontà. Si mettono in gioco. Non ho mai impedito loro di farlo, ma non li ho nemmeno mai costretti", ha testimoniato.

Crans-Montana, la prova schiacciante: "Ecco perché la porta era chiusa"

Tra le storie più tristi del rogo di capodanno a Crans-Montana c’è sicuramente quella di Cyane Panin...
tag
crans-montana
jessica moretti

Muoversi! Subito un'ordinanza per vietare i fuochi nei locali pubblici

Al Constellation Crans-Montana, la prova schiacciante: "Ecco perché la porta era chiusa"

Ricusata Crans-Montana, terremoto: tolta l'inchiesta alla pm, chi era davvero

ti potrebbero interessare

L'Occidente si desti: con la caduta dei teocrati iraniani può cambiare la storia

L'Occidente si desti: con la caduta dei teocrati iraniani può cambiare la storia

Giulio Sapelli
Donald Trump sbrocca con l'operaio: "Fott***!", poi dito medio

Donald Trump sbrocca con l'operaio: "Fott***!", poi dito medio

Gli Usa fanno un governo a Gaza con 15 tecnocrati e senza Hamas

Gli Usa fanno un governo a Gaza con 15 tecnocrati e senza Hamas

Matteo Legnani
Crans-Montana, la prova schiacciante: "Ecco perché la porta era chiusa"

Crans-Montana, la prova schiacciante: "Ecco perché la porta era chiusa"

Roberto Tortora