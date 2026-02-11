Epstein e il video delle torture: "Mi è piaciuto". Chi lo ha inviato, crolla tutto

Il sultano Ahmed bin Sulayem, uomo d'affari degli Emirati, ha ricevuto da Jeffrey Epstein una email in cui il pedofilo gli scriveva: "Mi è piaciuto il video di torture". A rivelare la presenza del sultano nei documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia Usa è stato il deputato repubblicano Thomas Massie. L'email risale al 25 aprile del 2009 e il nome del sultano è oscurato. "Un sultano sembra aver inviato" un video di torture: "Il Dipartimento di Giustizia dovrebbe renderlo pubblico", lamenta il deputato. A stretto giro è arrivata la replica del viceministro della Giustizia Todd Blanche: "L'indirizzo email è stato censurato. La legge richiede l'oscuramento delle informazioni personali identificabili, anche se contenute in un indirizzo email", ha messo in evidenza Blanche.

Bin Sulayem è il presidente e amministratore delegato di DP World, colosso della logistica che vale miliardi di dollari e ha sede a Dubai. I rapporti fra Bin Sulayem ed Epstein appaiono stretti. Nel settembre 2015 il sultano ha scritto a Epstein di una ragazza. "Ha padre russo e madre cipriota. L'ho incontrata due anni fa e frequenta l'università americana a Dubai. Si è fidanzata ma ora è tornata con me. Il miglior sesso che abbia mai fatto, un corpo fantastico", ha scritto.

