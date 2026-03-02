Jeffrey Epstein, clamoroso: la foto che sconvolge il mondo

Jeffrey Epstein miliardario pedofilo e anche faccendiere. Il New York Times ha pubblicato alcune foto contenute negli Epstein files e tra queste ce n'è anche una dove si vede un’operazione chirurgica eseguita su una delle giovani donne sul tavolo da pranzo di una delle residenze del finanziere. Il chirurgo in questione è Jess Ting, un amico del miliardario pedofilo. Il dottore veniva da uno degli ospedali più prestigiosi degli Stati Uniti. Il Mount Sinai. Guarda caso, il professionista, non molto tempo dopo, ha ricevuto 50 mila dollari in donazioni per uno dei suoi progetti di ricerca.

Ma non è l'unico caso. Un internista di West Palm Beach ha ordinato un esame del sangue per un’altra donna. Ne riferisce gli esiti, anomali, non a lei ma a Epstein. Poi c'è un dentista che ha chiesto a Epstein quanto lavoro volesse fare su una "ragazza" che presentava delle carie. E, ancora, esami pelvici, liposuzione e rimozione di nei, e pagava per una serie di trattamenti specialistici, da una terapia psichiatrica da 800 dollari l’ora a una devitalizzazione.