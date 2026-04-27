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Melania Trump, cosa ha fatto (e cosa ha sussurrato) dopo gli spari

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lunedì 27 aprile 2026
Melania Trump, cosa ha fatto (e cosa ha sussurrato) dopo gli spari

2' di lettura

Melania Trump è rimasta lucida quando sono esplosi i primi colpi di pistola alla tradizionale cena di gala con i corrispondenti al Washington Hilton. Stando a quanto emerso finora, prima avrebbe avvertito il marito, il presidente Usa, di aver sentito un "rumore sospetto", poi avrebbe urlato: "Cosa sta accadendo?" e si sarebbe subito messa sotto il tavolo. Dopo essere stata messe in sicurezza dagli agenti insieme a Trump, Melania si è avvicinata al marito e gli ha sussurrato: "Fai un lavoro pericoloso". A rivelarlo è stato lo stesso presidente, che ha voluto condividere questo racconto con i giornalisti meno di un'ora dopo l'attentato.

Il capo della Casa Bianca, a differenza della moglie, non avrebbe capito subito cosa fosse successo. Infatti, ha ammesso di aver inizialmente sottovalutato il pericolo, scambiando gli spari per il rumore di un vassoio caduto a terra. Nessun dubbio invece per Melania, che Trump ha descritto come consapevole e coraggiosa, in grado di affrontare un'esperienza traumatica con una "pazienza" e una forza straordinari. Mentre tutti cercavano riparo sotto ai tavoli e il panico dilagava, la First Lady invece è rimasta presente a se stessa, cercando di mantenere il controllo fino all'intervento delle forze dell'ordine.

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Il giorno dopo l'attentato, Melania Trump ha compiuto 56 anni e la Casa Bianca ha deciso di celebrare il momento con un post ufficiale. Un compleanno, questo, non proprio sereno per la First Lady, che come si è visto nelle immagini della serata al Washington Hill è apparsa visibilmente preoccupata mentre il Secret Service la scortava d'urgenza fuori dalla sala insieme al marito.

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