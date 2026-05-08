Hantavirus, "capsule di isolamento" sulla nave della morte: la misura estrema

Funzionari ed esperti argentini stanno cercando di capire se il loro Paese sia all'origine dell'epidemia di Hantavirus che ha colpito la nave da crociera MV Hondius nell'Oceano Atlantico. L'emergenza sanitaria a bordo della nave si verifica mentre l'Argentina registra un'impennata di casi di Hantavirus che molti ricercatori locali nel campo della sanità pubblica attribuiscono agli effetti acceleranti del cambiamento climatico. L'Argentina, da dove è partita la crociera, è regolarmente classificata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come il Paese con la più alta incidenza di questa rara malattia trasmessa dai ratti in America Latina.

Intanto a bordo si sono registrati tre passeggeri morti e altri casi sospetti. Secondo la compagnia, un uomo britannico è stato evacuato dalla nave verso il Sudafrica dall'Isola di Ascensione alcuni giorni dopo, mentre 3 persone, fra cui il medico di bordo, sono state evacuate mercoledì dalla nave mentre si trovava nei pressi di Capo Verde e trasportate in Europa per ricevere cure mediche. Eppure l'emergenza sembra non placarsi. Altri passeggeri hanno iniziato a manifestare sintomi compatibili con l'infezione, otto in totale gli infetti: febbre improvvisa, forti dolori muscolari, cefalea, tosse, difficoltà respiratorie e bruschi cali di pressione. In alcuni casi la malattia può degenerare rapidamente in una sindrome polmonare severa o provocare insufficienza renale. Il tempo di incubazione è 45 giorni.