Germania, "attacco ibrido a Lipsia colpa di Mosca": chiude il consolato russo a Bonn

"Questa mattina ho parlato con il cancelliere Merz per discutere dell'attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia - ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen -. Gli ho assicurato che l'Ue è pienamente solidale con la Germania di fronte a questo attacco da parte della Russia. Manterremo l'Ue unita nonostante questi atti gravi e sempre più intensi. Il governo tedesco ha adottato misure decise. E il messaggio è chiaro: gli attacchi ibridi non rimarranno senza una risposta chiara." Dopodiché ha spiegato che domani, mercoledì 2 settembre, il dossier sarà sul tavolo dell'incontro con il segretario generale della Nato Mark Rutte.

"La Russia ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto": il ministro dell'Interno tedesco Alexander Dobrindt lo ha detto in conferenza stampa a Berlino citando le prove valutate dai servizi e dagli enti deputati alla sicurezza in Germania. Insieme a lui nel punto stampa il ministro degli Esteri Johann Wadephul . Dopo l'accertamento della responsabilità, sono poi state comunicate le misure prese contro Mosca: la chiusura di un centro culturale russo a Berlino e del consolato russo a Bonn.

Rutte, tra l'altro, ha già messo in chiaro su X che la Nato è "pienamente solidale" con la Germania. A seguito di una telefonata con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il segretario ha affermato che l'Alleanza "continuerà a rafforzare la sua capacità di deterrenza e di difendere tutti gli Alleati da qualsiasi minaccia". Rutte ha parlato di "prove inequivocabili" e ha "accolto con favore" le misure annunciate dalla Germania in risposta. "I tentativi della Russia di intimidirci, di minare la nostra unità e la nostra volontà di sostenere l'Ucraina sono vani e falliranno", ha aggiunto, ribadendo "l'incrollabile sostegno all'Ucraina".

La Russia, tramite la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, ha fatto sapere che ⁠risponderà a qualunque"azione anti-russa" messa in atto dalla Germania, come riferito dall'agenzia di stampa Interfax.

Solidarietà anche dal nostro Paese. "L'Italia è in piena solidarietà con la Germania dopo l'attacco ibrido russo a Lipsia - ha scritto Giorgia Meloni su X -. La sicurezza dei nostri Alleati è la sicurezza di tutti noi. I tentativi di intimidirci o di creare una spaccatura tra gli Alleati non avranno successo: le azioni ibride contro uno qualsiasi di noi sono una questione di preoccupazione per tutti noi, e saranno affrontate con una risposta unitaria. In momenti come questo, è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare strettamente insieme e mantenere una postura credibile di deterrenza a difesa della sicurezza dei nostri cittadini".