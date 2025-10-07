Ilaria Salis, Salvini punta il dito: "Chi l'ha salvata, vergogna"

"Accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all'interno di un'organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di 'centrodestra' ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!", scrive sui social Matteo Salvini, leader della Lega e membro dei Patrioti per l'Italia, commentando il voto all'Europarlamento che ha salvato Ilaria Salis per un solo voto.

L'aula in seduta plenaria ha approvato il voto della Commissione Juri che la scorsa settimana aveva già respinto la revoca dell'immunità parlamentare con 306 sì contro 305 no e 17 astenuti. I votanti sono stati 628. "Solo una parola", è la reazione di Roberto Vannacci, europarlamentare leghista che sui social ha pubblicato una foto della Salis con la scritta "vergogna".

"Le calunnie noi non le accettiamo, gli insulti non li accettiamo, non c'è nessuno che tradisce e nessuno che fa giochi strani", è la piccata risposta di Antonio Tajani, ministro degli Esteri e presidente di Forza Italia, interpellato a margine di un convegno alla Camera sul post pubblicato su X da Salvini.

"Ilaria Salis è qui per sfuggire a un processo per violenza politica. Il voto di oggi dimostra che per la sinistra italiana ed europea la violenza politica non va perseguita. E' un voto che legittima la violenza politica. Oggi la sinistra europea e italiana getta la maschera. E' una vergogna", è dello stesso tenore il commento di Nicola Procaccini, europarlamento di Fratelli d'Italia e capogruppo di Ecr.