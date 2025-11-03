In Onda, Antonio Di Pietro inchioda le toghe: "Ma vogliamo avere il coraggio di dirlo?"

“Ma vogliamo avere il coraggio, l'umiltà, la responsabilità di dire che un po' di autocritica i magistrati devono farla? O pensate davvero che tutti i magistrati abbiano fatto tutti il loro dovere in questi anni?": Antonio Di Pietro lo ha detto in collegamento con Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda su La7, riferendosi all'ultima polemica tra toghe e governo per la riforma della giustizia approvata dal Parlamento e prossimamente alla prova del referendum.

"O non è vero, forse, che dal ruolo del magistrato, che è quello di cercare chi ha commesso un reato, si è passato molto spesso al ruolo del magistrato per vedere se qualcuno ha commesso un reato - ha proseguito l'ex magistrato, simbolo Di Mani Pulite -. E in questo modo, credetemi, molte persone innocenti, sì, vengono poi prosciolte o assolte, ma intanto dal punto di vista comunicativo, vengono distrutte. E lo dico perché ho messo tante giacchette”.