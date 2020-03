Belen Rodriguez, la confessione: "Quando mi sono fidanzata con Stefano imitavo Emma"

26 marzo 2020 a

Una come Belen Rodriguez non dovrebbe temere rivali. E invece. “Quando mi sono fidanzata con Stefano De Martino, lui stava con Emma (Marrone, ndr) e io con Fabrizio (Corona, ndr). Poi è successo quello che è successo. Ci mettiamo insieme e io cantavo a casa, perché lui aveva accanto una cantante bravissima e io cantavo perché dicevo quella là è forte, io ero bella ma volevo essere brava anche in quel settore. E la copiavo. Quando ti innamori cerchi di emulare i suoi ex", racconta la showgirl argentina in una lunga chiacchierata su Instagram con un giornalista di Chi, sul profilo della rivista. Belen ha confessato così le sue paure e le sue gelosiae, che la rendono molto simile alle ragazze "normali".