Amici, il rapper Devil tra Javier e Talisa: la frase che manda su tutte le furie il ballerino

Francesco Fredella 11 aprile 2020 a

a

a

Talisa Ravagnani e Javier Rojas. La soap continua. Ancora non riusciamo a capire se sono amici o se c’è un flirt tra loro. Intanto, dopo il talent di Maria De Filippi i due continuano a far impazzire i fan. Sui social si rincorrono frasi, mezze dichiarazioni e like. Tutto ha il sapore del flirt. Ma arriva il colpo di scena quando il rapper Devil, che ha partecipato ad Amici senza riuscire ad accedere al serale, fatto un dedica a Talisa. Belle parole, “sdolcinate”, che però fanno infuriare Javier. Si dice da settimane che sia molto geloso.

Cristiano Malgioglio, al supermercato con la "mazza" da selfie: la sua strategia anti-virus

“La mano che sfiora il muro, il sole che si nasconde perché a brillare sei tu, l’inquadratura perfetta che ritrae lo sguardo felino di una piccola Talisa… tutto molto bello!”, scrive su Instagram il rapper. Ed è subito caos. Anche perché la risposta di Talisa è abbastanza ambigua. “Amorino, che cucciolo che sei! Troppa dolcezza in un messaggio! Grazie, tesoro. Mi manchi un botto”, scrive sui social. Succede di tutto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.