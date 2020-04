Flavio Briatore, nuovo flirt nonostante la quarantena con Elisabetta Gregoraci: l'incontro (non più) segreto

22 aprile 2020 a

Dopo il divorzio avvenuto nel 2017, ciclicamente sono circolate voci di un ritorno di fiamma tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. I due hanno mantenuto un buon rapporto per il bene del figlio Nathan Falco e in questo periodo sono più vicini che mai, essendo in quarantena insieme a Montecarlo. Ma solo come genitori responsabili, perché Briatore avrebbe una nuova fidanzata: è l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, si tratterebbe di una donna di nome Dana. Questo nuovo flirt sarebbe iniziato da poco e Briatore stava cercando di tenerlo segreto, ma alla fine la spifferata è arrivata. “I due si sarebbero incontrati nella hall di un hotel a Milano. Il manager nega - si legge sulla rivista di Alfonso Signorini - anche perché sta trascorrendo la quarantena con l’ex moglie. I due però non dormono sotto lo stesso tetto ma nelle rispettive case”.

