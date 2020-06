Belen Rodriguez, frase pesantissima. Guerra tra famiglie, la conferma: con De Martino è finita in modo tragico

04 giugno 2020 a

a

a

La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ufficiale e, più passano i giorni, più si comprendere essere stata traumatica. Il ritorno di fiamma, durato circa un anno, sarebbe finito nel peggiore dei modi e, stando alle indiscrezioni rilasciate da Oggi, la crisi era già molto profonda a febbraio. Frattura insanabile, insomma. E frattura che sarebbe dovuta a due ragioni: le troppe "libertà" che si prendeva De Martino (che è fortemente sospettato di aver tradito l'argentina) e i pessimi rapporti tra le due famiglie, il Clan Rodriguez e i genitori del ballerino napoletano. E ora, alla luce di questi dissapori, assumono tutt'altro significato le parole scritte da Jeremias Rodriguez in un messaggio su Instagram: "Per amare devi sapere che avere non è amore", ha vergato il fratellino di Belen. Parole pesantissime e che, sospettano i più maliziossi, potrebbero essere riferite proprio a Stefano e, magari, ai suoi presunti tradimenti. Se così fosse, si tratterebbe di una robonte conferma alle voci sui pessimi rapporti tra le famiglie.

Belen e De Martino in crisi: "Cos'è successo durante la quarantena". Tutto in pochi giorni: clamoroso, cosa sa Signorini

Corna e rivalità in famiglia? Belen e Stefano, una voce tremenda sulla coppia scoppiata: roba da non credere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.