Belen Rodriguez, durissime critiche dopo la presunta fine della storia con de Martino: “Sto iniziando ad avere paura"

Belen Rodriguez al centro del gossip. La showgirl, che avrebbe da poco chiuso nuovamente il matrimonio con Stefano De Martino, è stata presa di mira senza ragione. Sono tante le critiche che piovono sui suoi social. Tra questi un duro commento: “Ma vai a Napoli sulla barca e fai la moglie, invece di perdere tempo, allora ha ragione lui. La famiglia è marito, moglie e figli, invece tu devi mantenere tutti, e tuo marito passa in secondo piano” ha scritto un utente sotto a una foto che ritrae la Rodriguez in costume da bagno.

Immediata la replica della diretta interessata:“Sto iniziando ad avere paura”. Come darle torto. In questi giorni la modella argentina si trova a Como con il figlio Santiago, la famiglia e gli amici più stretti. Forse anche per dimenticare quanto accaduto durante la quarantena.

