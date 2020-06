Gemma Galgani e Sirius, dopo il Trono over "vacanza insieme nella stessa stanza". Estate bollente

15 giugno 2020 a

a

a

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani andranno in vacanza insieme e dormiranno nella stessa stanza". Sirius e la dama di Torino, star indiscusse del Trono Over di Uomini e donne, non andranno a Temptation Island ma avranno comunque modo di trascorrere un'estate bollente. I due piccioncini starebbero programmando un soggiorno romantico a Forte dei Marmi: "Andranno in vacanza insieme agli inizi di luglio". Prima però Sirius farà un regalo a Gemma: "Non so ancora che cosa è - spiega l'agente -, Resteranno in vacanza per una settimana o dieci giorni". Si preannunciano dunque sviluppi piccanti, anche in vista della prossima stagione di Uomini e donne.

Uomini e donne, Giorgio Manetti: "Ma chi vi crede? Per la pagnotta...", demolita Gemma Galgani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.