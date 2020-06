Belen Rodriguez rompe il silenzio con Signorini: "Se mi trovo in questa situazione...", De Martino brutalizzato

23 giugno 2020 a

Belen Rodriguez ha scelto il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, per affrontare il discorso della rottura con Stefano De Martino, parlando inoltre del suo rapporto speciale col figlio Santiago. "Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa”. Evidente, durissima, sferzante la stoccata all'ormai ex compagno.

La Rodriguez ha voluto precisare chi è l’unico amore della sua vita, quello che non la ferirà mai: “Il mio vero amore è Santiago. Lui ha un forte senso della giustizia, proprio come me. Io non ho più spazio per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola e non deludo mai nessuno”. E anche in questo caso, ogni riferimento a Stefano De Martino non è puramente casuale. Anche se è ancora mistero sulle reali ragioni della rottura.

