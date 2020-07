Belen Rodriguez, scatta il linciaggio dopo il bacio: "Come se fossero mutande", parole pesantissime

07 luglio 2020 a

Non c'è dubbio, la rottura - traumatica e chiacchieratissima - tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è il super-gossip dell'estate. I rumors hanno a lungo puntato il dito contro il ballerino di Made in Sud, che la avrebbe tradita, secondo Dagospia anche con Alessia Marcuzzi. Eppure, il "primo bacio" fuori dalla coppia è stato quello rubato a Belen Rodriguez, paparazzata da Chi mentre baciava in modo incandescente Giangi Antinolfi, imprenditore campano e sua nuova fiamma. Tanto è bastato, così, a cambiare la percezione. Almeno per qualcuno. Infatti, online, sono piovuti commenti durissimi contro la showgirl argentina: "Cambia i fidanzati come se fossero mutande". E ancora: "Dimenticano i mariti o le mogli nel giro di qualche giorno, questo è il valore che danno alle relazioni". C'è poi chi chiede, cattivello: "E il traditore era Stefano?". Copi bassissimi contro Belen Rodriguez, che però non darà per certo troppo peso a questi attacchi.

