Belen Rodriguez, ecco la prima foto dopo il bacio rubato con Antinolfi. Basta una parola: che schiaffo a De Martino

08 luglio 2020 a

La prima foto "ufficiale" di Belen Rodriguez dopo la bomba-gossip dell'estate, il suo bacio appassionato a Gian Maria Antinolfi a Capri finito in copertina sul settimanale Chi, immortalato dai segugi di Alfonso Signorini.

E in un certo senso, la foto pubblicata dalla showgirl argentina sul proprio profilo Instagram è una conferma di quello scoop e una nuova sfida a distanza dal suo ormai ex marito, Stefano De Martino. "Feliz! E voi?", scrive Belen, mostrando ai propri fan finalmente un sorriso se non raggiante quantomeno sereno, dopo settimane di occhi tristi e musi lunghi. Il flirt con Antinolfi, che duri o no, è un raggio di sole in questa estate nuvolosa.

