Belen Rodriguez, Gianmaria Antinolfi e Dayane Mello, la spifferata: "Lui era preso, ma poi...". Triangolo piccantissimo a Capri

18 luglio 2020 a

a

a

Non appena ha capito che con Belen Rodriguez c'era "terreno fertile", Gianmaria Antinolfi ha mollato seduta stante la povera Dayane Mello. Sono gli affetti più stretti del 35enne imprenditore napoletano, che ha sostituito Stefano De Martino nel cuore della showgirl argentina, a confermare la dinamica della love story più chiacchierata dell'estate. Per prima cosa, il settimanale DiPiù ha contattato si è messo in contatto la madre Esmeralda, nota organizzatrice di eventi. È stata lei a organizzare il party di compleanno del figlio a Capri, a cui ha partecipato a sorpresa anche Belen. E da semplice interesse, tra Gianmaria e la Rodriguez sarebbe scattato il colpo di fulmine proprio durante quel weekend galeotto. Mamma Antinolfi ha spiegato di aver visto Belen "a suo agio, tra balli e canti".



Belen, la foto dell'estate: schiaffo a De Martino. Beccata in giardino, effusioni spintissime; chi è il fortunato | Guarda

A DiPiù gli amici hanno aggiunto carne al fuoco: "Gianmaria e Dayane si erano conosciuti un mese fa a Capri, tra loro era scattata subito la sintonia, e lui sembrava preso. Si sono frequentati per qualche settimana, ma poi è arrivata Belen. Ha detto a Gianmaria che avrebbe passato qualche giorno a Capri, si sono visti, lui ha capito immediatamente che tra loro stava nascendo qualcosa e ha deciso di lasciare Dayane". E tanti saluti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.