"Stefano De Martino? Un folle": la vip umilia il ballerino, Belen Rodriguez gode e si capiscono moltissime cose

Parole che faranno godere Belen Rodriguez, sempre al centro del gossip e sempre per la rottura con Stefano De Martino (anche se l'argentina, ora, sembra aver dimenticato il tutto con Gianmaria Adinolfi). E ora, sulla rottura tra Belen e Stefano, dice la sua anche Ilenia Lazzarin, l'attrice e conduttore, che ha scritto direttamente alla Rodriguez in calce a un post di quest'ultima su Instagram. Cosa ha scritto? Presto detto: "De Martino è un folle", dunque una serie di emoticon. Quattro semplici paroline che però dicono molto, anzi dicono tantissimo. Si capisce che, probabilmente, la Lazzarin sa qualcosa di certo. E questo qualcosa di certo lascia intuire che De Martino abbia perso, si sia lasciato sfuggire una donna come Belen Rodriguez. E per questo è un pazzo, un folle. Che c'entrino davvero i tradimenti?

