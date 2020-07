Paolo Bonolis, le parole di Laura Freddi: "Un grande amore, ce lo siamo ripromessi"

Francesco Fredella 25 luglio 2020 a

Matrimonio all’italiana: tutti invitati, compresi gli ex. Si sposa Laura Freddi, che dopo aver rinviato le nozze dice sì al compagno Leonardo. Tra gli invitati spuntano anche Paolo Bonolis (suo ex) e sua moglie Sonia Bruganelli. Nessuna rivalità. “A settembre ci siamo ripromessi che ci vedremo tutti quanti insieme, con i nostri figli, per una bella rimpatriata. E poi Sonia è rimasta molto colpita da alcune mie idee lavorative. Le piacerebbe produrre qualcosa per la tv, legato al mondo dei bambini come le ho spiegato io. Tra me e lei è nata una bella amicizia, è davvero una bella persona, una mamma straordinaria”, racconta Laura Freddi al settimanale Di Più.

“Sono davvero felice per Paolo, senz’altro un grande amore del mio passato e che ora è un grande amico. Inviterò entrambi al mio matrimonio, sarà una bellissima festa”, aggiunge. Per Laura Freddi è un bellissimo momento. Da due anni è diventata mamma della piccola Ginevra.

