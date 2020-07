Belen Rodriguez, alla madre bastano due parole per demolire Stefano De Martino: "Per sempre"

26 luglio 2020 a

Dopo aver smesso di seguire Stefano De Martino su Instagram, ora Veronica rompe il silenzio. Si tratta della madre di Belen Rodriguez, da settimane al centro del gossip per la rottura col ballerino di Made in Sud che la avrebbe tradita. Una separazione traumatica, piena zeppa di rancore. E su Instagram, Veronica si è spesa nel rispondere a una fan, spiegando che lei "sarà sempre" dalla parte dei figli, ovvero di Belen, e del marito. "Sempre", ha ribadito solenne, e questo per "l'amore incondizionato" che prova per loro. Parole che arrivano, come detto, in un momento delicatissimo per Belen. Parole con cui la madre Veronica, in una certa misura, sembra anche voler ribadire la sua distanza (e la "condanna"?) di De Martino.

