Belen Rodriguez? Fermi tutti: ecco cosa svela questa foto, l'ultimo scoop di Signorini

Francesco Fredella 10 agosto 2020 a

a

a

Altro che Belen Rodriguez, adesso Michele Morrone (attore e amico della showgirl) mette le cose in chiaro e si fa fotografare in spiaggia con un fisico da urlo. Solo, soletto. Da giorni si parla di uno scambio di messaggi un po’ troppo sospetto con la showgirl argentina: tutto questo riaccende i riflettori su Ibiza (dove si trova la Rodriguez) per capire cosa stesse succedendo. Poi l’attore, reduce dal successo su Netflix, torna al centro per una presunta love story con Cristina Buccino. Ma prende un bel due di picche. E allora il polverone del gossip non si placa. Una fiammata vera e propria riporta Morrone al centro del chiacchiericcio. Il settimanale Chi - diretto da Alfonso Signorini - lo fotografa a Campomarino (Campobasso), dopo aver presentato a Berlino il suo disco Dark Room, che contiene tutti i pezzi più famosi di 365 giorni (la serie di Netflix). In questi giorni si trova Michele si trova al mare e di Belen non c’è traccia. Lei resta single. A quanto pare dopo la storia con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi (sembra che sia finita) quello con Morrone non è un flirt: più che altro si è trattato di una notizia falsa. Che piace al gossip. Dimenticate tutto ciò e mettere un lungo alla vicenda.

"La minigonna? Fai ridere". Maria De Filippi, la cannonata con cui ha "raddrizzato" Alessia Marcuzzi: retroscena

Belen Rodriguez non basta, ora pure Cecilia: una clamorosa rottura? Il gossip che filtra dal Clan

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.