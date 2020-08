Claudia Ruggeri, il bikini killer della Bonas di Avanti un altro: il "regalo di Ferragosto" della cognata di Paolo Bonolis

13 agosto 2020 a

Un diluvio di like per Claudia Ruggeri. La giunonica Bonas di Paolo Bonolis ad Avanti un altro su Instagram vanta una folta schiera di fan, ammaliati dai sorrisi (e dalle curve) che la 36enne showgirl romana dispensa con generosità. Ovvio che, a poche ore da Ferragosto, in tanti si aspettassero un "regalino a tema". Eccoli prontamente accontentati.

Miss Claudia, che è anche cognata di Bonolis avendo sposato Marco Bruganelli, fratello di Sonia Bruganelli moglie del conduttore Mediaset, sfoggia un risicatissimo bikini con top a triangolo e slip ad anelli. Uno spettacolo "burroso" che manda in visibilio gli ammiratori. Reazione? Roba da... Ciao Darwin, altro spettacolo di Bonolis a cui la Ruggeri ha preso parte.

