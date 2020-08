Elisabetta Gregoraci in bikini, la scollatura è "mostruosa". Occhio al balconcino: décolleté indimenticabile

14 agosto 2020 a

a

a

Ha un sorriso che conquista, Elisabetta Gregoraci. E non solo quello, almeno a giudicare dalla reazione entusiasta dei suoi fan su Instagram, non appena vista l'ultima foto in bikini pubblicata dalla splendida showgirl calabrese. La 40enne ex moglie di Flavio Briatore, da cui ha avuto il figlio Nathan Falco, posa raggiante con un due pezzi "sciantoso".

Lucilla Agosti, il bikini dell'estate? Color lilla, due pezzi audace: fisico perfetto dopo 3 figli, un miracolo della natura

Slip bianco e top rosa tutto tulle e svolazzi. Piccolo particolare: l'effetto "balconcino" con scollatura mostruosa mette in risalto il décolleté della Grgoraci, di per sé già vicino alla perfezione senza alcun bisogno di "aiutini" stilosi. Risultato: i follower hanno un unico commento o quasi, "meravigliosa". Come dar loro torto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.