Flavio Briatore lancia la catena Crazy Pizza, massacrato di critiche: "Cos'è questa zozzeria?". Quanto costa una margherita

Tocca la pizza e si scotta, Flavio Briatore. Il manager piemontese ha lanciato a Montecarlo, Londra e Porto Cervo la sua nuova catena di pizzerie, Crazy Pizza. Il battage mediatico su Instagram è notevole, così come il riscontro negativo di molti commentatori. Tra puristi della pizza, criticoni e semplici "haters", non si può dire che l'accoglienza sia stata buona.

Si va dal prezzo, giudicato eccessivo (15 euro una margherita, 23,50 al prosciutto crudo ma si sa, sullo scontrino spesso incide anche la location) a, cosa più importante, il gusto: non convince, dall e immagini, né la consistenza dell'impasto né il colore del pomodoro usato o la mozzarella che una volta cotta non fila. Qualcuno la definisce "pane azzimo condito come una pizza", altri azzardano la formula peggiore possibile, "pizza per turisti, non per italiani". "Embè e sta zozzeria me la chiami pizza?!", chiede un follower. E c'è chi giudica a distanza anche il povero pizzaiolo nelle foto, con i capelli lunghi e senza retina. Si va dal "Poco igienico" al commento tecnico, "un disco di pasta non deve girare così". Chissà come la prenderà Flavio.

