Francesca Brambilla, la Bonas di Avanti un altro di Bonolis coperta solo da pochi lembi di stoffa

19 agosto 2020 a

Le Bonas di Avanti un altro non tradiscono mai. Francesca Brambilla, procace e biondissima, è una dei volti simbolo del quiz condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Un po' come le Madri Natura di Ciao Darwin, o le veline di Striscia la notizia, costituiscono un genere a sé, diverso dalle vallette: sono bellezze in grado di risplendere di luce propria, soprattutto sui social.

E la Brambilla non fa eccezione. Eccola su Instagram statuaria con un due pezzi di fatto composto da sottilissimi lembi di stoffa che coprono poco o nulla ma al tempo stesso lasciano ampio spazio all'immaginazione. E già immaginiamo il sempre pittoresco pubblico di Bonolis seguirla entusiasta, a distanza, da casa.





