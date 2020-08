Nunzia De Girolamo, visita imprevista da Albano Carrisi e Loredana Lecciso: mini-shorts, uno spettacolo

Francesco Fredella 22 agosto 2020 a

a

a

Cosa ci fa Nunzia De Girolamo da Loredana Lecciso? Tappa pugliese per l’ex ministra dell’Agricoltura, che in vacanza si è fermata a Cellino San Marco per salutare Loredana e Al Bano. Le porte di casa Carrisi, in questi giorni, sono aperte ai big che fanno tappa in Puglia. La De Girolamo inizierà un programma su Rai1 dopo aver trascorso come opinionista due stagioni tv a La7 e una parentesi a Ballando con le stelle. Nunzia, sposata con il ministro Francesco Boccia (pugliese di origine), sembra aver chiuso con la politica. Niente Palazzi. Ora, come spesso ha raccontato, vive un bellissimo rapporto con la gente. Una gola profonda ci dice che lei e Loredana abbiano chiacchierato a lungo nel grande giardino delle Tenute, all’ombra di un ulivo. Chissa di cosa hanno parlato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.