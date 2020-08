Michelle Hunziker commette un illecito? Rischia grosso per questa foto con Aurora Ramazzotti

23 agosto 2020 a

Una foto di Michelle Hunziker e la primogenita Aurora Ramazzotti è finita nel mirino della Capitaneria di porto siciliana: la nota conduttrice televisiva si è fatta fotografare sulla marna della Scala dei turchi (in provincia di Agrigento) che in parte è sotto sequestro, anche se lei ha specificato che lo scatto è avvenuto fuori dalla zona recintata e vietata. Non secondo la Capitaneria, che ha aperto un fascicolo per effettuale degli accertamenti: in realtà sarebbero vietati tutti gli accessi alla Scala, almeno stando all’ordinanza firmata dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio. Anche Claudio Lombardo, presidente dell’associazione Mareamico, ritiene che la Hunziker abbia commesso un illecito: “È chiaro che tutta l’area è sotto sequestro - ha dichiarato all’Adnkronos - mentre la Hunziker scrive che non era in una zona vietata. Invece non è così”. Ora la Capitaneria eseguirà le sue verifiche: nei giorni scorsi sono state denunciate decine di persone che sono salite sulla Scala dei turchi nonostante i divieti.

