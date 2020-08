Albano Carrisi e la cena con Romina Power senza Loredana Lecciso? Il video dietro anonimato che svela tutto

Francesco Fredella 23 agosto 2020 a

Loredana c’era. Ed era seduta accanto ad Al Bano. Così la faccenda della cena a Cellino non è più un giallo. Non ci sono retroscena bomba. Rassegnatevi. Prima facciamo un passo indietro. Rewind: Al Bano organizza una rimpatriata (c’è anche la sua ex moglie Romina Power). A Cellino arriva pure Mogol. Ma secondo alcuni siti la Lecciso sarebbe stata assente. Fake news. Eppure in esclusiva siamo in possesso di un video (che non pubblichiamo perché la nostra fonte ci chiede l’anonimato) che ribalta quello che alcuni blogger raccontano da diverse ore.

In pratica, questo scatto smonta pezzo per pezzo l’indiscrezione circolata dopo un’Ig Stories di Yari Carrisi, dove non si nota la Lecciso alla cena in cui c’era anche la Power. Loredana invece era vicina ad Al Bano. Lo testimonia sempre questo video in nostro possesso: l’Ig stories di Yari (figli di Carrisi e Power) può immortalare solo un’istante della cena e non l’intera serata. Come qualcuno crede. Si tratterebbe di una distorsione prospettica, visto che nei video e nelle foto che abbiamo visto la Lecciso è proprio lì con Al Bano. Il rapporto tra Loredana e Romina, invece, avrebbe avuto nel tempo alti e bassi. E non è una novità. La Lecciso ha sempre detto di essere pronta ad abbracciare l’ex moglie di Al Bano. Un appello a cui la Power non risponde. Adesso, Loredana e Al Bano sono al settimo cielo: la loro famiglia, composta dai due figli Jasmine e Bido, è solidissima.

