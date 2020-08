Gigi D'Alessio, il cantante diventa nonno per la seconda volta e l'ex compagna mette il like alla notizia

26 agosto 2020 a

Gigi D’Alessio è nonno per la seconda volta. Il figlio Claudio e la fidanzata Giusy Lo Conte hanno annunciato la nascita della piccola Sofia si Instagram e l’annuncio è stato postato anche dal cantante napoletano sul suo social. A commentare il lieto evento sono intervenuti in tanti che hanno già sommerso di like il post e tra questi anche l’ex compagna di Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo che ha commentato con una serie di cuori. Insomma nonostante la fine della relazione, i due cantanti sono rimasti in buoni rapporti.

L’arrivo di Sofia ha reso Gigi D’Alessio di nuovo nonno. Il cantante infatti lo era già di Noemi, che oggi ha 14 anni e che è nata da una precedente relazione del figlio Claudio con la sua fidanzata di allora di nome Francesca. Archiviata quella storia il ragazzo da circa tre anni ha una relazione con Giusy Lo Conte, che di professione è una ballerina ed è nota al pubblico per aver danzato in programmi come Tale e Quale Show, Made in Sud e I Migliori Anni.

