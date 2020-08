Sara Croce, la Bonas di Avanti un altro in perizoma. Anche Bonolis sconvolto: il costume sparisce, fondoschiena scultoreo

29 agosto 2020 a

a

a

Un panorama mozzafiato per Sara Croce. E non ci riferiamo al paesaggio marino e alle suggestive casette bianche del Mediterraneo. La giovanissima Bonas di Avanti un altro, scelta da Paolo Bonolis con sua stessa grande sorpresa ("Al provino mi ha chiesto di ballare, gli ho risposto che era impossibile. Ero certa che non fosse andata bene", ha ricordato lei qualche settimana fa), su Instagram è ormai una potenza, trascinando dietro di sé un esercito di maschietti che pendono dalle sue labbra.

Francesca Brambilla, la Bonas di Avanti un altro di Bonolis: coperta solo da pochi lembi di stoffa. Statuaria | Guarda

Una prova? L'ultima foto pubblicata sui social, qualche ora fa: scultorea, in piedi appoggiata a una balaustra, con il costume intero che sembra coprirle il Lato A ma che poi "crolla" miseramente in corrispondenza del Lato B, dove si riduce a un lembo di stoffa praticamente invisibile. E tra i tanti commentatori c'è chi la accusa di avergli provocato la ciecità. Come dire, Croce e... delizia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.