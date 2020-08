Gemma Galgani e Sirius, "nemmeno un bacio", Uomini e donne, anticipazioni: la situazione è precipitata

Francesco Fredella 31 agosto 2020 a

Anticipazioni. Maria De Filippi con Uomini e donne sembra che voglia andare in onda il 7 settembre e non il 14, come previsto. Le registrazioni, quindi, sono già iniziate. Dopo la prima puntata, Gemma Galgani è tornata alla carica. Delle prime indiscrezioni pare che abbia incontrato Sirius, alias Nicola Vivarelli, il 26 enne ufficiale della Marina Mercantile con cui ha flirtato qualche mese fa tra lo sgomento di tutti. Oltre a Tina Cipollari, anche la De Filippi l’ha messa in guardia su questa storia. Ora tutto sarebbe precipitato in modo brusco. I due hanno trascorso un periodo lontano e sembra che la Galgani abbia fatto ricorso al bisturi per ringiovanire un po’ durante lo stop.

Gemma Galgani e Sirius, è finita? Più di una crisi: "Devo affrettarmi", doccia gelata a Uomini e donne

Da spifferate giunte alle nostre orecchie pare che la Dama torinese abbia monopolizzato per ben due ore, durante la puntata. Gemma non ne vuole più sapere di Sirius, che ha iniziato una nuova vita da influencer con foto cliccatissime sui social. La Galgani non si arrende e vuole trovare l’amore vero. Ha sofferto ancora una volta per un ragazzo più giovane che l’ha fatta sognare. Ma lui, intanto, continua a dire di voler corteggiare Gemma. Che, improvvisamente, gli ha voltato le spalle. E sembra che tra loro non ci sia stato nemmeno un bacio. Ce lo svela una nostra fonte, ben informata sui fatti che sono accaduti prima dell’estate. Poi a Uomini e donne sono arrivate due nuove troniste. Si tratta di Sophie e Jessica, la prima ha 18 anni mentre la seconda ne ha 29. Cosa accadrà nelle prossime puntate? Il conto alla rovesci è iniziato. Preparatevi ai colpi di scena. Ormai la nuova stagione è ai nastri di partenza.

