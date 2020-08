Elisabetta Gregoraci, l'ultimo bikini scultoreo prima del Grande Fratello Vip: “Finita questa strana estate”

31 agosto 2020 a

a

a

Elisabetta Gregoraci sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip che andrà in onda su Canale 5 a settembre, sempre sotto la conduzione di Alfonso Signorini. L’ex moglie di Flavio Briatore è un colpo grossissimo per il reality di Mediaset, e infatti c’è tanta curiosità di vedere come approccerà questa nuova esperienza nella casa più spiata d’Italia. Di certo c’è che le aspettative sono alte attorno alla Gregoraci, che appare una persona genuina e solare e soprattutto è una Vip con la “v” maiuscola e quindi avrà un seguito enorme all’interno del GF. Intanto Elisabetta ha pubblicato su Instagram quello che probabilmente sarà il suo ultimo bikini dell’estate: “Una foto di qualche settimana fa - ha scritto nella didascalia - di questa che è stata un’estate strana per tutti e che volge al termine. Vi abbraccio e cerchiamo di avere sempre pensieri positivi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.