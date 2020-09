Claudia Ruggeri, la Bonas di Avanti un altro in barca. La camicia si apre, il bikini esplode: il "décolleté del secolo"?

02 settembre 2020 a

Lo sguardo perso all'orizzonte di Claudia Ruggeri fa venire un dubbio: si è scordata della camicia completamente aperta suo (esuberante) décolleté? La Bonas di Avanti un altro, cognata di Paolo Bonolis (ha sposato il fratello di Sonia Bruganelli) nonché volto noto anche di Ciao Darwin, si è concessa qualche altro giorno al mare dopo le settimane caldissime in Sardegna.

Ricordate il suo "fondoschiena del secolo", come l'avevano ribattezzato i fan in delirio su Instagram? Bene, Miss Claudia ha pesato bene evidentemente di concedere una chance anche al suo Lato A per quello che potrebbe presto diventare "il davanzale del millennio". Sulla barca, capelli, occhiali scuri e camicetta bianca sbottonatissima: il top del bikini nero "esplode" e non può contenere tanta generosità. Onde anomale segnalate dal golfo di Trieste fino alla Costa Azzurra, lungo tutto lo Stivale.

