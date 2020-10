Chiara Ferragni incinta, occhio al dettaglio: chi aveva già capito tutto (e come)

01 ottobre 2020 a

Un nuovo arrivo in casa Ferragnez. Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio. Lo hanno comunicato su Instagram ai milioni di follower che li seguono. La fashion blogger ha pubblicato uno scatto del primo figlio, Leone, con in mano la foto dell'ecografia e ha scritto: "La nostra famiglia si sta ingrandendo. Leo sta per diventare il fratello maggiore". Uno dei primi a intervenire sotto il post della futura mamma è stato il rapper che, ironicamente, ha commentato: "Ma io non sapevo nulla...". Anche Fedez, per annunciare la notizia, ha pubblicato un post con il primogenito che regge l'ecografia e ha scritto: "La famiglia si allarga".

Per Chiara e Fedez si tratta del secondo figlio, dopo Leone, nato a marzo 2018. E' da qualche settimana che si parla di una possibile gravidanza della Ferragni e i fan più attenti della coppia in realtà lo avevano già sospettato, soprattutto dopo la decisione della fashion blogger di rinunciare alla Milano Fashion Week (oltre che per le generose forme, più generose del solito). Gli auguri alla futura mamma sono arrivati dai parenti, come la madre della Ferragni, Marina Di Guardo, e le sorelle Francesca e Valentina; dagli amici famosi, come la cantante Baby K, Levante, Alessandra Mastronardi, Laura Pausini; e dai tanti follower che la seguono ogni giorno sui social. Lo stesso per Fedez, che ha ricevuto le congratulazioni da parte degli amici del mondo della musica come Emma Marrone, Achille Lauro, Noemi e persino Spotify. Non si sa ancora nulla del sesso del nascituro, ma anche questo sarà reso noto sui social come da tradizione.

