Verissimo, Elettra Lamborghini e il tragico primo appuntamento con Afrojack: "Non gliel'ho data. E in auto ha tirato sotto...", prego?

03 ottobre 2020 a

a

a

"La prima uscita è stato un disastro". Elettra Lamborghini si è confessata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante ha parlato del suo attuale marito Afrojack e del loro primo appuntamento: "Mi ha portato fuori e ha tirato sotto un porcospino. Nessun bacio, non gliel’ho data e gli ho detto 'se ti bacio bisogna essere fidanzati'". Nella prima intervista dopo il matrimonio, celebrato con una cerimonia intima il 26 settembre sul lago di Como, la Lamborghini ha detto che dopo il viaggio di nozze, lei e il marito resteranno a vivere in Italia, in Lombardia per la precisione. I due, infatti, hanno di recente comprato casa a Milano. Sarà quindi Afrojack, produttore e deejay olandese, a lasciare per amore la sua città, Amsterdam. Elettra Lamborghini ha poi confessato di non essere ancora pronta a diventare mamma. Ha puntualizzato che a 26 anni è ancora troppo presto, ma non ha escluso, in futuro, la possibilità di adottare un bambino o una bambina per salvare chi ha avuto una vita meno fortunata della sua.

Elettra Lamborghini, la ragione per cui ha rotto con la sorella Ginevra: indiscrezioni pesantissime dal cuore della famiglia





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.