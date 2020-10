Al Bano, colpo di scena nella storia con Loredana Lecciso: "Siamo sposati"

Francesco Fredella 08 ottobre 2020 a

a

a

Ora Al Bano fa chiarezza. E parla senza freni delle vicende sentimentali. Al settimanale Oggi, in edicola questa settimana, si confessa sulla questione Loredana Lecciso (la sua compagna da 19 anni con la quale ha avuto due figli, Jasmine e Bido). «Io e Loredana siamo sposati mentalmente. Quando hai un “matrimonio di mente”, a cosa ti servono le carte, i timbri? Certo, potrei cambiare idea, ma poi dovrei convincere a Loredana a sposarmi. Anche lei è contraria alle nozze», dice Carrisi.

Loredana Lecciso, doccia gelata: clamoroso "no", Al Bano non rispetta la più solenne delle promesse

Cala il gelo. Non servono altre conferme. Quei, pochi, nostalgici della coppia Al Bano - Romina Power (divorziati da anni) devono mettersi l’anima in pace: Carrisi ama la Lecciso. E non è la prima volta che lo conferma ai giornalisti. Caso chiuso. Il sì è suggellato da un patto d’amore che va oltre le carte bollate di un matrimonio. Chiamateli pure marito e moglie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.