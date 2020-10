Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci massacrata dal suo ex manager: "Non doveva nemmeno nominare Briatore. Con quei soldi che ogni mese..."

Francesco Fredella 08 ottobre 2020 a





Botta e risposta. E la storia tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci non finisce mica con una lettera che l’imprenditore ha inviato alla sua ex durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ora parola l’ex manager di Elisabetta. “Briatore si è stancato perché Elisabetta ha detto una serie di cavolate. Lo capisco, visto tutto quel che ha fatto per lei e i soldi che le passa ogni mese. Sicuramente la parola riconoscenza per la Gregoraci non esiste. Né nei sentimenti né in ambito professionale”, dice Francesco Chiesa Soprani (ex manager di Elisabetta). “Lei ha sbagliato anche solo a pronunciare il nome di Flavio perché lui è l’uomo che le ha cambiato la vita. Sapendo com’è nata la loro storia, io dubito che fosse amore. Quando lo ha incontrato, Elisabetta aveva un altro obiettivo: voleva sentirsi importante e diventare la moglie di un uomo come lui, che le apriva qualsiasi porta e davanti al quale tutti si inginocchiavano, sia i potenti sia i personaggi dello spettacolo. Elisabetta vive per questo, è sempre stato il suo sogno”, continua.

Queste frasi fanno il giro della Rete in pochissimo tempo ed infiammano la vicenda. Secondo Soprani la Gregoraci non avrebbe mai dato filo a Pierpaolo Pretelli fuori dalla casa. Insomma boccia categoricamente la loro presunta storia d’amore. “Non la vedo a passare le sue serate sul divano con lui guardando le partite in tv e mangiando la pizza nel cartone. La Gregoraci sta vivendo una relazione sentimentale con un ragazzo che mai frequenterebbe al di fuori del reality. Anche perché dovrebbe essere lei a mantenere lui. Ed Elisabetta non è mai stata una donna generosa…”, queste sono le ultime parole di fuoco dell’ex manager. Ma Elisabetta ha confessato, proprio nelle scorse ore, di avere un affetto importante fuori dalla casa. Top secret sull’identità dell’uomo in questione.

