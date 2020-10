Ballando con le Stelle, il video pubblicato da Elisa Isoardi? Roba clamorosa con Raimondo Todaro, ora si capisce tutto

12 ottobre 2020 a

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono una delle principali attrazioni di questa edizione di Ballando con le stelle, condotto come sempre con grande successo da Milly Carlucci su Rai 1. Nell’ultima puntata di sabato i due si sono esibiti in una bachata che ha mandato in tilt tutti i fan del programma e persino i giudici, che hanno attributo loro il massimo del punteggio. Tutti però si chiedono se stia nascendo qualcosa tra i due anche fuori la pista da ballo o se stiano solo facendo un po’ di scena per alimentare il gossip. È ancora troppo presto per sbilanciarsi a riguardo, ma certi sguardi che si scambiano sembrano parlar chiaro. Per iniziare la settimana la Isoardi ha pubblicato sui social un video in cui Todaro la bacia sulla guancia e la stringe con trasporto: “Le cose più belle della vita non sono cose - ha scritto Elisa - sono emozioni, sensazioni, complicità, accoglienza. E arrivano sempre inaspettate”.

