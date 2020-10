Gemma Galgani, a Uomini e donne la delusione più grande. "Un bacio con Biagio", poi la umiliano ancora

Francesco Fredellla 13 ottobre 2020 a

Prima il bacio. Poi una grande delusione. Adesso, però, Gemma Galgani deve fare i conti con un altro grattacapo. La puntata di oggi di Uomini e donne sarà scoppiettante per la Dama torinese. Dopo Sirius, la storia ormai è naufragata, arriva Biagio. Anche lui fa perdere la testa a Gemma, ma sembra una nuova puntata senza lieto fine: il corteggiatore s’innamora di Maria (un’altra concorrente).

Nelle anticipazioni sulla puntata di oggi, Gemma entra in studio sulle note della canzone Finché la barca va, successo di Orietta Berti, ed è felicissima. Biagio, infatti, regala un’orchidea alla Galgani. La loro conoscenza potrebbe sfociare in amore? Chissà. Una fonte segreta ci svela: "C’è stato un bacio. E i due avrebbero avuto un incontro ravvicinato. Nuova vita per Gemma?

