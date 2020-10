Barbara d'Urso, doccia fredda in casa di Al Bano: il figlio Yari Carrisi condannato per averle augurato la morte

Francesco Fredella 16 ottobre 2020 a

Yari Carrisi è stato condannato dopo la frase choc che pubblicò diversi mesi fa (il 21 aprile) sui social contro Barbara d’Urso. Alla conduttrice augurò la morte. Improvvisamente. Il motivo? Non si sa, forse soltanto perché a Pomeriggio 5 Carmelita parlò per prima del riavvicinamento tra Al Bano e Loredana Lecciso (notizia, tra l’altro, vera e confermata di fatti degli ultimi tempi). All'improvviso, però, la reazione di Yari Carrisi fu assurda. Il figlio di Al Bano pubblicò un post con il quale augurò la morte alla d’Urso. Assurdo. Una frase che non dovrebbe mai essere pronunciata o scritta. Mai. La d’Urso, dopo quell’episodio, ha ricevuto l’affetto di tutto il pubblico e di milioni di follower sui social. Ai danni di Yari Carrisi è stato emesso dal Tribunale un decreto penale di condanna. Si tratta di una responsabilità accertata in sede penale di giudizio, visto che su Instagram Carrisi jr ha leso l’onore della d’Urso. Una condanna che rende giustizia alla conduttrice di Canale 5.

