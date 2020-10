Gerry Scotti presto nonno, Roberto Alessi sbotta: "Già sbarella, a cosa sta pensando pur di coinvolgere la nipote"

23 ottobre 2020 a

Gerry Scotti diventerà presto nonno. La notizia è arrivata nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin, e ha visto immediatamente il commento di Roberto Alessi. Nella sua rubrica di gossip ‘Up and down’ sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000, Alessi ha detto sul conduttore di Chi vuol essere milionario?: “Non è ancora diventato nonno, ma già sbarella…Gerry già pensa al suo futuro con la creatura…”. Il motivo? Gerry starebbe già pensando a un coinvolgimento futuro della nipote: "Sta ipotizzando - rivela Alessi - perfino un programma per bambini (non sarebbe il primo per lui) giusto per coinvolgere la bimba quando potrà capire cos’è la Tv” tuona con un pizzico di critica.

