Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e il contratto matrimoniale con Briatore: bomba atomica di Signorini, per lei si mette malissimo

Ormai Elisabetta Gregoraci è sulla bocca di tutti. In tanti però si chiedono per quale ragione la coinquilina del Grande Fratello Vip continui a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata fuori dalla casa più spiata d'Italia. A rivelare la verità potrebbe essere stato lo stesso conduttore del programma di Canale 5, Alfonso Signorini. Il direttore di Chi, a fine gennaio 2019 durante la puntata di CR4 – La repubblica delle donne sganciò un vero e proprio scoop sulla fine della storia tra l'ex modella e Flavio Briatore. Una circostanza tornata a rimbalzare con prepotenza online nelle ultime ore (dopo che nelle scorse settimane già qualcun altro aveva affacciato l'ipotesi di un contratto matrimoniale).

"Donna fragile, vulnerabile molto sola": la scrittrice picchia durissimo sulla Gregoraci (c'entra quella vecchia storia di soldi?)

"Lo sanno in pochi - diceva a Piero Chiambretti Signorini -, ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore. La conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone". Una notizia che, se vera, spiegherebbe anche il motivo per cui la Gregoraci stia ben alla larga (o quasi) dal suo corteggiatore Pierpaolo Petrelli.

