Elisabetta Gregoraci, l'incontro tra Briatore e il presunto flirt Coletti: "Il pilota ha abbassato lo sguardo, mentre...", a Montecarlo l'impensabile

L'incontro è avvenuto. Dopo tanti chiacchiericci Flavio Briatore e Stefano Coletti si sono incontrati, casualmente. I due da giorni sono al centro del gossip a causa di Elisabetta Gregoraci. In realtà a tirare in ballo il pilota è stata Arianna David che, durante Mattino Cinque, ha svelato di una storia segreta tra la coinquilina del Grande Fratello Vip e Coletti per l'appunto. Una relazione smentita dalla sorella e dall'avvocato della Gregoraci. Lo stesso imprenditore, nonché ex marito della concorrente del format di Canale 5, ha attaccato duramente la David per aver raccontato bugie.

E così in questo clima Briatore e Coletti si sono visti, o meglio, si sono incrociati all'interno di in una pasticceria di Montecarlo ed hanno consumato una colazione. L'ex team manager - stando a quanto riportato da Chi - era in compagnia di un amico, mentre il pilota era con i genitori. Quest'ultimo - spiega il settimanale - "ha abbassato lo sguardo mentre Briatore si gustava serenamente il suo breakfast”.

