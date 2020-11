Lucian Littizzetto, a Che temo che fa Cecilia Rodriguez nuda: "C'è anche il pitone". Fazio di sasso

09 novembre 2020 a

"Il classico abito da montagna: Heidi era così nel racconto originale". Belen e Cecilia Rodriguez nel mirino di Luciana Littizzetto. La comica torinese spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa mostra una foto della più giovane delle sorelle argentine, Cecilia, in compagnia di Ignazio Moser per un romantico weekend ad alta quota. Nella sua settimanale rassegna del meglio (anzi, del "peggio") dei social, a Lucianina non è sfuggito un dettaglio bizzarro. Cecilia e il figlio del grande Francesco sono completamente nudi, ad ammirare le montagne innevate.

"Ciò che mi chiedo - punzecchia la Littizzetto - è che sangue hanno le Rodriguez? Sarà intorno ai 2000 metri! Lei non ha neanche la pelle d'oca, liscia come le polente che danno nei rifugi. Hanno il sangue freddo come i serpenti. Sono sicura che lì da qualche parte un pitone ci sarà", E Fazio strabuzza gli occhi per la consueta e piccantissima licenza poetica.

