Paolo Brosio al Live, agguato dalla D'Urso: "Avete fatto l'amore?". Con Mila Suarez e la fidanzata: corna, lui balbetta

Dalla tv alla religione, tra mille polemiche. Paolo Brosio affronta le cinque agguerritissime sfere al Live Non è la D'Urso. Un passato da giornalista in prima linea a Tangentopoli. Poi la virata imprenditoriale. "L’inferno del vizio", come lui lo definisce, fa parta della sua prima vita. Poi la conversione: Brosio cambia pelle. Diventa un uomo di fede e in tv ne parla senza segreti.



Brosio viene accusato di spettacolarizzare la fede. Ed è polemica. Lui si difende dicendo di essere un uomo di preghiera. "Le telecamere anche all’Isola dei famosi sono h24, non ho mai pregato davanti alle telecamere. E’ il cameramen che veniva verso di me. Dovevo fermarmi?", risponde Brosio difendendosi. "Non sono né santo, né mistico", continua. Per Brosio si tratta di una puntata choc. In studio arriva Maria Laura De Vitis, la fidanzata 22enne di Paolo, e nell’ascensore di Live c’é Mila Suarez (che ha raccontato di essere stata corteggiata da Brosio mesi fa, quando lui frequentava Maria Laura). Brosio è cotto. Arrossisce quando vede Maria Laura. Ma frena sull’amore. La domanda da cento milioni di dollari della D’Urso: avete fatto l’amore? Brosio è sulle spine.



Altro capitolo: ascensore di fuoco con Mila Suarez. Brosio le ha mandato strani messaggi, ma si giustifica. "Non ci ho mai provato", dice Paolo. Che non ha raccontato a Mila di essere fidanzato con Maria Laura. E parte il confronto di fuoco. "Forse questa tua uscita è solo per avere pubblicità in televisione", attacca la fidanzata di Brosio.

