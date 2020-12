Grande Fratello Vip, Signorini travolge Giulia Salemi: "Frena la mula, l'hai scelto tu". E lei balbetta

04 dicembre 2020 a

Duro rimbrotto di Alfonso Signorini nei confronti di Giulia Salemi. Al Grande Fratello Vip su Canale 5 tiene ancora banco la faida tra la Salemi ed Elisabetta Gregoraci, che l'ha accusata di aver mandato messaggini "sospetti" al suo ex Flavio Briatore. Giulia si difede, nega con forza ogni secondo fine e si lamenta con Signorini e gli autori per aver cavalcato questa storia. "Mi è dispiaciuto che in prima serata si è parlato di queste cose becere...". E Signorini sbotta: "Saranno becere, ma è un argomento del GF ed è giusto discuterne. Hai scelto tu di venire qua e di non andare al National Enquirer. Frena la mula, mi fa davvero specie...". E alla Salemi, visibilmente spiazzata, non testa che balbettare: "Alfonso dai... Non iniziare, sto solo dicendo che aver parlato di questo argomento con certi toni non va bene".

