Elisabetta Gregoraci, la volgarissima indiscrezione del suo ex: "Le ho fatto due regalini"

10 dicembre 2020 a

a

a

"Le ho fatto due regali". Elisabetta Gregoraci deve affrontare il nuovo affondo di Mino Magli, che da settimane si definisce il suo ex fidanzato e che continua a martellare fornendo dettagli scabrosi sulla loro relazione, andata avanti a suo dire mentre la showgirl calabrese ufficialmente faceva coppia con Flavio Briatore. Ora la Gregoraci è uscita dal Grande Fratello Vip e ci sarà modo, probabilmente, per organizzare un pepatissimo confronto tv con Magli.



"Il gesto schifoso quando mia madre stava male". Ma quale "ex"? La Gregoraci annienta Nino Magli: un aneddoto sconvolgente

L'uomo, intervistato dal settimanale Oggi, ha ribadito: "Elisabetta mi piaceva moltissimo, era molto ambiziosa. Tanto che a volte temevo fosse un’opportunista. Pensavo di essere il padrone del castello, ma invece era una multiproprietà”. Frase non proprio elegante, così come quella relativa al "regalino" offerto a Elisabetta, un ritocco al décolleté: "Un doppio regalo, che certe cose si fanno solo a paia", ha puntualizzato Magli in un raro sfoggio di eleganza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.