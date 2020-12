Principe Harry "terrorizzato da sua moglie": come è ridotto (e come lo punisce Meghan Markle)

11 dicembre 2020 a

Un carattere "forte e autoritario" quello di Meghan Markle. Secondo la biografa reale Angela Levin, il principe Harry "è terrorizzato dalla moglie", tanto che si parla di "voci di divorzio". L'esperta - intervenuta a TalkRadio - ha delineato una situazione ben diversa da quella mostrata nelle copertine patinate. Secondo Levin il duca di Sussex trascurerebbe i familiari come la regina Elisabetta, Carlo, William e Kate Middleton, perché spaventato dal carattere della coniuge al punto da piegarsi alla sua volontà. Non a caso i due hanno deciso di abbandonare tutto per tornare negli Usa di Meghan. "Era un uomo così grande - confessa la Levin parecchio stupita -. Ora sembra solo terrorizzato e spaventato ogni volta che parla, come se temesse di essere sgridato da Meghan". Non c'è da stupirsi dunque se in molti parlano già di divorzio.

