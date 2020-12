Grande Fratello Vip, la frase rubata a Elisabetta Gregoraci: "Perché spero che esca", terremoto prima del televoto

17 dicembre 2020 a

C'è sempre Pierpaolo Pretelli a dividere Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L'ex velino di Striscia la notizia pare aver dimenticato la sua prima "fiamma" ed essersi abbandonato ad una affettuosa amicizia con la Salemi, ora in nomination. Secondo Amedeo Venza, noto "gossipparo" di Instagram, il commento della ex moglie di Flavio Briatore alla vigilia del televoto che potrebbe estromettere Giulia dalla casa sarebbe stato feroce. Secondo "fonti molto affidabili", Ely non digerirebbe il legame tra la sua "rivale" e Pretelli, vorrebbe un altro confronto con il ragazzo dopo quello di lunedì scorso e spererebbe di continuare il loro rapporto nella vita reale. "Spero che vada in nomination la Salemi così si toglie dalle scatole", avrebbe confidato Elisabetta, senza mezzi termini. Se non è vero, è perlomeno verosimile.

